Ежегодно пыльные бури Арала выносят до 75 млн тонн песка и соли на территорию Узбекистана и других стран ЦА - исследование

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк опубликовал новое исследование «Значение восстановления ландшафтов в Узбекистане с целью сокращения песчаных и пыльных бурь со дна Аральского моря».

На дне бывшего Аральского моря образовалась пустыня площадь около 60 000 км2 - Аралкум. Почти половина из этих земель расположена на территории Каракалпакстана, где проживает 1,8 млн чел. За последние несколько десятилетий Аралкум стала источником песчано-пыльных бурь. Каждый год песчано-пыльные бури Аралкума выносят от 15 до 75 млн тонн песка, пыли и соли на просторы Узбекистана и других стран Центральной Азии.

Возникающая в результате этого эрозия почвы и загрязнение воздуха оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду, здоровье людей, их благосостояние. Так, ежегодно песчано-пыльные бури Аралкума наносят экономический ущерб Каракалпакстану в размере более 44 млн долл. (около 2% ВВП региона). В ближайшие 20 лет, бездействие в решении данной ситуации обойдется региону в более 840 млн долл. Песчано-пыльные бури приводят к негативным последствиям для здоровья населения и сельского хозяйства, оцениваемые в среднем в 11,6 млн долл. в год.

Большую часть высохшего дна Аральского моря в Узбекистане можно восстановить за счет посадки местных деревьев, кустарников и трав, устойчивых к засухе и высокому содержанию соли в почве, - отмечается в отчете.

При правильном планировании процесс восстановления ландшафта на дне Аральского моря может привести к существенному снижению загрязненности воздуха на расстоянии до 100–200 км от бывшего побережья Аральского моря. Результатом этого станет улучшение состояния здоровья местного населения и его благосостояния.

Меры по восстановлению ландшафта в Аралкуме могут принести дополнительные выгоды в размере около 39 миллионов долларов в год (1,9% ВВП Каракалпакстана).