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ВОЗ заявила о выявлении «стелс-омикрона» в пяти африканских странах

CentralAsia (CA) -  Один из подвидов штамма "омикрон", который сложно обнаружить, выявлен в пяти африканских странах, заявила на брифинге старший научный сотрудник подразделения Всемирной организации здравоохранения в Африканском регионе Никси Гумеде-Молетси, передает РИА Новости.

"Из трех подвидов штамма "омикрон" мы знаем подвиды ВA.1, ВА.2 и ВA.3. На данный момент у нас большое количество случаев подвида ВА.1. Другой подвид "омикрона" ВА.2, известный как "стелс" подвид, выявлен в пяти странах - в Ботсване, Кении, Малави, Сенегале и ЮАР", - сказала она.

По ее словам, несмотря на то, что количество случаев заражения подвидом ВА.2 значительно ниже, чем подвидом ВА.1, ситуация вызывает озабоченность у регионального бюро. Причина в том, что тесты даже в лабораториях не всегда распознают подвид ВА.2, так как зачастую у него отсутствует определенные критерии, характерные для штамма "омикрон".

Представители африканского отделения ВОЗ отмечают, что африканским странам не хватает по меньшей мере 1,29 миллиарда долларов для финансирования распределения вакцин от COVID-19. При этом, несмотря на низкий уровень вакцинации населения, распространение COVID-19 в этих государствах ниже, в частности, из-за более молодого населения, больших расстояний и меньшей урбанизации региона.

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