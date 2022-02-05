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В Казахстане за сутки зарегистрировали 5721 случай Covid-19

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки выявили 5721 случай заражения Covid-19. Всего с начала пандемии в стране выявили 1 266 128 лабораторно подтверждённых случаев заражения КВИ.

По данным Минздрава РК, за сутки умерли 20 человек. Общее количество летальных исходов – 13 340.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки: заболели – 144, умерли – 2. Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа: заболели – 86 920, умерли – 5282.

С 1 августа 2020 года Минздрав РК ведёт учёт случаев заболевания коронавирусной пневмонией, но их не включают в статистику по Covid-19.

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