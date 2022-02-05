Церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине посетили 15 тысяч зрителей
- Азия и мир, спорт
- 11:30, 05 февраля 2022
- Просмотров: 728
CentralAsia (CA) - Гендиректор департамента церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 Чан Юй рассказал, сколько зрителей посетили открытие Игр.
«15 тысяч зрителей было на стадионе вместе с участниками, спортсменами и членами олимпийской семьи. Три тысячи наших сотрудников вели непосредственно это церемонию», — сказал Юй.
Церемония открытия Олимпиады-2022 прошла 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.