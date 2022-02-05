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Церемонию открытия Олимпиады-2022 в Пекине посетили 15 тысяч зрителей

CentralAsia (CA) -  Гендиректор департамента церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2022 Чан Юй рассказал, сколько зрителей посетили открытие Игр.

«15 тысяч зрителей было на стадионе вместе с участниками, спортсменами и членами олимпийской семьи. Три тысячи наших сотрудников вели непосредственно это церемонию», — сказал Юй.

Церемония открытия Олимпиады-2022 прошла 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.

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