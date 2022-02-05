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В Пекине выявлено 45 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  Среди прибывших на Олимпийские игры в Пекине 4 февраля было выявлено 45 человек (16%), чьи тесты на COVID-19 оказались положительными. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба оргкомитета соревнований.

Всего в течение последних суток на Игры в Пекин прибыло 287 человек, в том числе 138 спортсменов и официальных лиц. Среди этой категории было выявлено 25 носителей коронавируса SARS-CoV-2. Ещё 20 заразившихся обнаружили среди 149 «представителей других заинтересованных сторон».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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