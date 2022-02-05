В Таджикистане и Узбекистане ощутили землетрясение до 4 баллов, произошедшее в Афганистане

- Таджикистан, происшествия
- 12:17, 05 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - Произошедшее в субботу, 5 февраля, на территории Афганистана в 9:16 по ташкентскому времени землетрясение магнитудой 5,7 ощутили в ряде стран Центральной Азии, включая Таджикистан и Узбекистан.
Эпицентр находился в 288 км юго-восточнее от города Душанбе, 254 км юго-восточнее от города Рогун, в 49 км юго-западнее от Ишкашимского района ГБАО, на территории Афганистана.
«По данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Таджикистана, сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, в Душанбе ощущались 3 балла», - отметили в КЧС РТ.
Жертв и разрушений нет.
Подземные толчки силой до 4 баллов зафиксированы в восьми регионах Узбекистана.
По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, расстояние от эпицентра до Ташкента 573 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Сурхандарьинская область: 4 балла, 355 км.
Ферганская область: 3-4 балла, 455 км.
Сырдарьинская область: 3-4 балла, 506 км.
Андижанская область: 3-4 балла, 508 км.
Джизакская область: 3-4 балла, 510 км.
Самаркандская область: 3-4 балла, 518 км.
Наманганская область: 3-4 балла, 523 км.
Кашкадарьинская область: 3-4 балла, 545 км.
Ташкент: 3 балла, 573 км.