В Таджикистане и Узбекистане ощутили землетрясение до 4 баллов, произошедшее в Афганистане

CentralAsia (TJ) - Произошедшее в субботу, 5 февраля, на территории Афганистана в 9:16 по ташкентскому времени землетрясение магнитудой 5,7 ощутили в ряде стран Центральной Азии, включая Таджикистан и Узбекистан.

Эпицентр находился в 288 км юго-восточнее от города Душанбе, 254 км юго-восточнее от города Рогун, в 49 км юго-западнее от Ишкашимского района ГБАО, на территории Афганистана.

«По данным Института геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии Академии наук Таджикистана, сила толчков в эпицентре составила 6 баллов, в Душанбе ощущались 3 балла», - отметили в КЧС РТ.

Жертв и разрушений нет.

Подземные толчки силой до 4 баллов зафиксированы в восьми регионах Узбекистана.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, расстояние от эпицентра до Ташкента 573 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Сурхандарьинская область: 4 балла, 355 км.

Ферганская область: 3-4 балла, 455 км.

Сырдарьинская область: 3-4 балла, 506 км.

Андижанская область: 3-4 балла, 508 км.

Джизакская область: 3-4 балла, 510 км.

Самаркандская область: 3-4 балла, 518 км.

Наманганская область: 3-4 балла, 523 км.

Кашкадарьинская область: 3-4 балла, 545 км.

Ташкент: 3 балла, 573 км.

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