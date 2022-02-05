Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине (фото)

- Таджикистан, спорт
- 12:36, 05 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - В Пекине 5 февраля состоялась торжественная церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в которой принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает пресс-служба главы государства.
В церемонии открытия приняли также участие и главы государств и высокопоставленные представители более 20 стран, региональных и международных организаций.
Таджикские спортсмены участвовать в Олимпиаде не будут - они не смогли завоевать путевки на Игры.
Китай во второй раз принимает Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.
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