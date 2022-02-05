Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине (фото)

Президент Узбекистана принял участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в городе Пекине.

Мероприятие состоялось на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо» с участием лидеров зарубежных стран, официальных делегаций и международных организаций.

По стадиону маршем прошли спортивные делегации стран-участниц зимней Олимпиады, в том числе Узбекистана, который представляет горнолыжник Комилжон Тухтаев.

На олимпийских соревнованиях, которые продлятся с 4 по 20 февраля, за 109 комплектов медалей в 15 спортивных дисциплинах будут состязаться свыше 4 тысяч спортсменов из более чем 90 стран.

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