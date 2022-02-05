Президент Казахстана посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине (фото)

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине, передает сайт Акорды.

Наряду с лидером Казахстана и председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, король Камбоджи, наследный принц Саудовской Аравии, наследный принц Абу-Даби, принц Монако, великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, генеральный секретарь ООН, президент МОК, генеральный директор ВОЗ, генеральный секретарь ШОС, а также ряд других иностранных официальных лиц.

Государственный флаг Казахстана во время прохода команд - участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку.

Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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