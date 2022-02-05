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Президент Узбекистана провел встречи с главами ряда государств в Пекине

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев в рамках мероприятий в связи с открытием зимних Олимпийских игр провел в Пекине беседы с главами ряда государств и международных организаций.

Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в городе Пекине.

В состоявшемся Параде наций Государственный флаг Узбекистана пронес горнолыжник Комилжон Тухтаев.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля, Паралимпиада состоится 4-13 марта.

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