Президент Узбекистана провел встречи с главами ряда государств в Пекине

- Узбекистан, политика
- 13:06, 05 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в рамках мероприятий в связи с открытием зимних Олимпийских игр провел в Пекине беседы с главами ряда государств и международных организаций.
Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.
Накануне президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в городе Пекине.
В состоявшемся Параде наций Государственный флаг Узбекистана пронес горнолыжник Комилжон Тухтаев.
Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля, Паралимпиада состоится 4-13 марта.
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