Президент Узбекистана провел встречи с главами ряда государств в Пекине

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев в рамках мероприятий в связи с открытием зимних Олимпийских игр провел в Пекине беседы с главами ряда государств и международных организаций.

Об этом в своем телеграм-канале написал пресс-секретарь главы РУз Шерзод Асадов.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр в городе Пекине.

В состоявшемся Параде наций Государственный флаг Узбекистана пронес горнолыжник Комилжон Тухтаев.

Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля, Паралимпиада состоится 4-13 марта.