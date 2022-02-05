Президент Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана провел переговоры с Председателем КНР, передает Akorda.kz.

В Пекине в Доме народных собраний состоялись переговоры президента Касым-Жомарта Токаева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

На встрече лидеры обсудили широкий спектр вопросов всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства, в том числе в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной сферах. Главы государств обменялись мнениями по международной ситуации.

Особый акцент в ходе переговоров был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей. Президент отметил, что, несмотря на пандемию, двусторонний товарооборот по итогам 2021 года вырос на 15,2 процента, составив 18,2 миллиарда долларов. На долю нашей страны приходится половина общей торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии.

Председатель КНР поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку принципа "одного Китая", выразив настрой на дальнейшее развитие всестороннего стратегического партнерства.

Си Цзиньпин подчеркнул, что данная встреча открывает новое золотое 30-летие отношений между Казахстаном и КНР.

В завершение Си Цзиньпин принял приглашение президента посетить Казахстан, заявив о планах совершить государственный визит в нашу страны предстоящей осенью.

Он также выразил готовность поддерживать регулярные контакты с Касым-Жомартом Токаевым.

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