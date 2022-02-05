экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В США мужчина открыл стрельбу и ранил нескольких человек

CentralAsia (CA) -  На территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл в стрельбу, несколько человек пострадало. Об этом сообщает издание New York Post.

По заявлениям местной полиции, первые выстрелы раздались неподалеку от университетского кампуса в кальянной. Тогда о вооруженном нападении поступил сигнал. В результате стрельбы несколько человек были госпитализированы.

Сообщается, что полицейский наряд оцепил территорию института. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за возникшей опасности. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало, его личность также не раскрыта.

Ранее в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил троих учеников, еще шестеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ВОЗ заявила о выявлении «стелс-омикрона» в пяти африканских странах
  • Для паломников с Кавказа разработан специальный тур в Узбекистан
  • В Британии предлагают ввести санкции по примеру «списка Магнитского» против элиты Казахстана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com