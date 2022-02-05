В США мужчина открыл стрельбу и ранил нескольких человек

CentralAsia (CA) - На территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл в стрельбу, несколько человек пострадало. Об этом сообщает издание New York Post.

По заявлениям местной полиции, первые выстрелы раздались неподалеку от университетского кампуса в кальянной. Тогда о вооруженном нападении поступил сигнал. В результате стрельбы несколько человек были госпитализированы.

Сообщается, что полицейский наряд оцепил территорию института. Студентов попросили оставаться дома и не выходить на улицу из-за возникшей опасности. Информации о задержании стрелявшего пока не поступало, его личность также не раскрыта.

Ранее в США 15-летний подросток открыл стрельбу в школе в городе Оксфорд штата Мичиган и убил троих учеников, еще шестеро получили ранения. Как рассказал представитель полиции, злоумышленник в ходе пребывания в школе совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета, с которым его и задержали.