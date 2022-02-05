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COVID-19 может влиять на мозг, как Альцгеймер. - ученые

CentralAsia (CA) -  Ученые нашли схожие молекулярные изменения в мозгу пациентов, умерших от последствий коронавируса, и тех, кто страдал от болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье в журнале Alsheimer’s and Dementia.

Так, специалисты из Колледжа врачей и хирургов Колумбийского университета пришли к выводу, что COVID-19 оказывает негативное воздействие на рианодиновые рецепторы, которые отвечают за образование нейрофибриллярных клубков (скопления белка, которые обнаруживают в мозгу при болезни Альцгеймера).

По словам экспертов, дефектные рианодиновые рецепторы вовлечены в различные патогенные процессы, начиная от заболеваний сердца и легких и заканчивая реакцией мозга на стресс и болезнь Альцгеймера.

"Мы обнаружили эти поврежденные рецепторы не только в сердцах и легких умерших от COVID-19 пациентов, но и в их мозгу", — пояснил руководитель программы, доктор медицинских наук Эндрю Маркс.

Исследователи пришли к выводу, что иммунный ответ организма после тяжелой формы COVID-19 вызывает воспаление в головном мозге, что, в свою очередь, приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

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