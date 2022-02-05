В Польшу прибыли войска США для размещения в Восточной Европе

CentralAsia (CA) - Дополнительные американские войска, которые США решили перебросить в Восточную Европу, начали прибывать в Польшу, сообщает агентство РАР.

Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в минувшую среду говорил, что США отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе. Конкретно в Польшу направляются 1,7 тысячи американских военных.

"В аэропорту Ясенка под Жешувом в субботу приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий, которые будут дислоцироваться в Польше", - говорится в сообщении.

При этом в пятницу в аэропорту Ясенка приземлились восемь американских самолетов, на которых прилетела передовая группа для подготовки к приему американских солдат. Ее задача – материально-техническое обеспечение войск, которые будут дислоцироваться в Польше.

Киев и западные государства в последнее время заявляют об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.