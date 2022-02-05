экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Турции заразился «омикроном»

CentralAsia (CA) -  Президент Турации Реджеп Эрдоган заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришел результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал президент.

По его словам у него выявили «омикрон», болезнь протекает в легкой форме.«Мы продолжим нашу работу дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв». — добавил глава государства.

Ранее, 3 февраля Эрдоган и украинский глава Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Среди тем, которые обсудили стороны — был конфликт на востоке Украины.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Цена нефти Brent впервые за 7 лет превысила $93 за баррель
  • В Ташкенте отложили суд по делу гендиректору агентства «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова
  • В Таджикистане за сутки выявили 4 случая COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com