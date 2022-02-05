Президент Турции заразился «омикроном»

CentralAsia (CA) - Президент Турации Реджеп Эрдоган заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришел результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным», — написал президент.

По его словам у него выявили «омикрон», болезнь протекает в легкой форме.«Мы продолжим нашу работу дома. Мы с нетерпением ждем ваших молитв». — добавил глава государства.

Ранее, 3 февраля Эрдоган и украинский глава Владимир Зеленский провели встречу в Киеве. Среди тем, которые обсудили стороны — был конфликт на востоке Украины.