Риск госпитализации при «омикроне» на 75% ниже, чем при «дельте»,- португальские ученые

CentralAsia (CA) - Риск оказаться в больнице у инфицированных «омикроном» на 75% ниже, чем у заразившихся «дельтой». К такому выводу пришли специалисты португальского Института здравоохранения имени Рикардо Жорже и Генерального директората здравоохранения, сообщает RTP.

«На 100 человек, госпитализированных с дельта-вариантом, только 25 были бы госпитализированы, если бы у них был омикрон-вариант — независимо от возраста, пола, статуса вакцинации и ранее перенесенного заболевания», — пояснили авторы исследования.

Исследование проводилось в Португалии в декабре. Препринт опубликован на портале medRxiv.

Согласно этой научной работе, если заразившиеся «омикроном» все же попадают в больницу, они проводят там меньше времени, чем пациенты с дельта-штаммом, и риск смерти от COVID-19 у них значительно ниже.

Специалисты указывают и на риски заражения омикрон-штаммом: способность этого варианта вируса «обходить защиту, которую дает полная вакцинация», и более высокую заразность, которая приводит к росту случаев заражения. «Поэтому даже с учетом снижения тяжести [протекания заболевания] возникает риск перегрузки системы здравоохранения», — подчеркивается в заявлении ученых.

О снижении уровня госпитализации с распространением омикрон-штамма еще в декабре, вскоре после его обнаружения, сообщали в Минздраве ЮАР.

В США в январе на фоне распространения омикрон-штамма было зафиксировано рекордное число госпитализированных. Эксперты связали это не с тяжелым протеканием вируса, а с ростом общего количества инфицированных из-за активного распространения вируса.