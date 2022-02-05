«Казахстанские железные дороги» расторгли контракт с компанией дочери Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Национальная компания «Казахстанские железные дороги» («Казахстан темир жолы», КТЖ) досрочно расторгла контракт с товариществом Instant Payments по продаже электронных билетов, сообщается на сайте перевозчика.

КТЖ заявила, что сама будет предоставлять эти услуги — на сайте, онлайн-сервисах и в кассах. Причины разрыва соглашения, которое должно было действовать до 2023 года, там не уточнили.

Контракт КТЖ с Instant Payments был заключен в 2014 году. На сайте компании говорится, что она разработала систему электронного билета Mobius и провела переговоры по ее интеграции со Всероссийским научно-исследовательским институтом железнодорожного транспорта (ОАО ВНИИЖТ). Партнерами Instant Payments, помимо КТЖ, названы Qiwi, Amadeus, Казахстанский центр межбанковских расчетов.

Instant Payments была основана в 2011 году, за это время она сменила несколько руководителей и место расположения, сообщает Orda.kz. Издание пишет со ссылкой на документы, что по состоянию на январь 2022-го одним из учредителей компании была Алия Назарбаева, младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как передает Orda.kz, Instant Payments взимала у КТЖ и компаний-агрегаторов комиссию в размере 44,8 тенге (почти 8 руб.), но с февраля планировала повысить ее. Агрегаторы предупреждали, что повышение комиссии приведет к повышению цен за проезд.

По данным источников РБК и казахстанских СМИ (в частности, kz.media и eurasianet), с Алией Назарбаевой связано предприятие «Оператор РОП», которое занималось утильсбором в Казахстане. 11 января президент Касым-Жомарт Токаев поручил передать эти функции государственной компании, а также предложил пересмотреть ставки сборов. По словам главы государства, деятельность «Оператора РОП» вызывала вопросы «у предпринимателей и в целом в обществе».

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