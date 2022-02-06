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Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле 8 февраля, - NASA

CentralAsia (CA) -  Астероид 2007 UY1 диаметром в 150 м приблизится к Земле 8 февраля, следует из данных, опубликованных Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Согласно международным правилам игры в футбол, максимальная длина боковой линии футбольного поля не может превышать 120 м, а линии ворот — 90 м. Таким образом, габариты астероида превышают размер футбольного поля.

Небесное тело пролетит мимо Земли на минимальном расстоянии в 5,3 млн км, что примерно равно 14 расстояниям от Луны до Земли.

Астероид 2007 UY1 обнаружили в 2007 году, его не считают опасным. Согласно текущим расчетам, вероятность его столкновения с Землей крайне мала

В середине января NASA сообщило о приближении к Земле потенциально опасного астероида 7482 (1994 PC1). Его средний диаметр равен примерно 1052 м, ближайшее расстояние до Земли к 18 января должно было составлять 1,98 млн км. В NASA считают, что он не будет представлять угрозы для планеты еще как минимум сто лет.

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