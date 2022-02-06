Премьер-министр Перу подал в отставку через четыре дня после назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто ушел в отставку через четыре дня после назначения на эту должность, передает радио RPP.

Это произошло после обращения Национального общества промышленности Перу (SNI) к президенту страны Педро Кастильо. В нем SNI назвала назначение Пинто на должность «серьезной атакой» на демократию и стабильность в Перу. До этого местные СМИ, включая газету El Comercio, сообщили, что в 2016 году супруга премьера обвиняла его домашнем насилии в отношении к себе и дочери.

Пинто стал премьер-министром Перу 1 февраля. До него кабинет министров с октября 2021 года возглавляла экс-председатель Конгресса Перу Мирта Васкес.

Это третий кабинет министров, который был сформирован за время пребывания Педро Кастильо на посту президента. Он вступил в должность в июле 2021 года после победы на президентских выборах. За Кастильо, который представлял партию «Свободное перу», проголосовали чуть более 50% избирателей.