В России отменили изоляцию после контакта с больными COVID

CentralAsia (CA) - В России смягчили коронавирусные ограничения для зараженных и контактировавших с ними лиц. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовали на портале правовой информации накануне, в воскресенье оно вступило силу.

"Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 06.02.2022",- говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

При этом, если человек находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется, уточнили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при "омикроне" теряет смысл, так как в России идет распространение штамма "омикрон", который является очень заразным, но при этом часто вызывает бессимптомное течение болезни.