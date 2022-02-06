В Казахстане за сутки выявили 4 826 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки (5 февраля) зарегистрировано 4 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 1 270 954 случая.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за тот же период 13 874 человека.

19 человек скончались от коронавируса и пневмонии.

Сообщается, что у 16 пациентов был положительный тест на коронавирус, у трех - отрицательный.

Всего в стране выздоровел 1 156 981 человек от COVID-19.

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Коронавирус в Казахстане

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