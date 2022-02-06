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В Пекине прошла встреча лидеров Узбекистана и Китая

CentralAsia (UZ) -  5 февраля в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.

Официальная встреча лидеров двух стран состоялась в столичном Доме Всекитайского собрания народных представителей.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами.

Товарооборот по итогам 2021 года достиг рекордного показателя. Общий объем китайских инвестиций в экономике Узбекистана составил 9 миллиардов долларов.

Достигнута договоренность о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции.

Отмечены широкие возможности для расширения программы сотрудничества в области здравоохранения, традиционной медицины, туризма, образования, культуры и искусства.

Согласовано проведение очередных заседаний совместного Межправительственного комитета и профильных подкомитетов с целью продвижения важных экономических и гуманитарных проектов.

Были также рассмотрены вопросы международной и региональной повестки, в том числе содействия скорейшему установлению мира и экономическому восстановлению Афганистана.

Шавкат Мирзиёев поздравил лидера и народ Китая с наступившим Новым годом по лунному календарю и пожелал успешного проведения зимней Олимпиады.

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