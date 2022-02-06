В Пекине прошла встреча лидеров Узбекистана и Китая

- Узбекистан, политика
- 11:00, 06 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - 5 февраля в Пекине президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба главы государства.
Официальная встреча лидеров двух стран состоялась в столичном Доме Всекитайского собрания народных представителей.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами.
Товарооборот по итогам 2021 года достиг рекордного показателя. Общий объем китайских инвестиций в экономике Узбекистана составил 9 миллиардов долларов.
Достигнута договоренность о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции.
Отмечены широкие возможности для расширения программы сотрудничества в области здравоохранения, традиционной медицины, туризма, образования, культуры и искусства.
Согласовано проведение очередных заседаний совместного Межправительственного комитета и профильных подкомитетов с целью продвижения важных экономических и гуманитарных проектов.
Были также рассмотрены вопросы международной и региональной повестки, в том числе содействия скорейшему установлению мира и экономическому восстановлению Афганистана.
Шавкат Мирзиёев поздравил лидера и народ Китая с наступившим Новым годом по лунному календарю и пожелал успешного проведения зимней Олимпиады.