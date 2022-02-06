В Ташкенте спасли 17-летнего юношу, которого насквозь проткнуло арматурой (фото)

В Ташкенте спасли 17-летнего юношу, которого насквозь проткнуло арматурой

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте 4 февраля специалисты республиканского научного центра экстренной медицинской помощи провели сложную операцию по удалению кусков арматуры из тела 17-летнего юноши.

По данным Минздрава Узбекистана, 20 декабря примерно в 11:00 часов молодой человек Р.С., 2005 г.р. поступил в критическом состоянии и без сознания в результате падения со второго этажа строящегося здания.

Выяснилось, что в его теле находились два куска арматуры диаметром 15 мм.

Металлическая арматура пробила грудную клетку молодого человека, перебила ему позвоночник и пробила основание черепа, — заявил директор республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Дониёр Алимов.

Также врачи диагностировали у пациента повреждение мозга средней степени, открытые и колотые ранения височной кости и головы, многочисленные переломы позвоночника.

Более 10 высококвалифицированных специалистов центра, в том числе кардиохирург, нейрохирург, торакальный и общий хирург, травматолог и анестезиолог-реаниматолог оперировали пациента на протяжении 5 часов. В результате жизнь пациента была спасена.

В настоящее время состояние юноши удовлетворительное, основные гемодинамические показатели стабильны, проводится необходимое послеоперационное лечение.