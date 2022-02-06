Эмомали Рахмон провел в Пекине встречу с Си Цзиньпином

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана в Пекине на полях церемонии открытия зимних Олимпийских игр провел встречу с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

На встрече были обсуждены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в особенности в отрасли промышленности, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Эмомали Рахмон выразил благодарность лидеру Китая за теплый прием и приглашение принять участие в церемонии открытия Зимних Олимпийских игр, поздравил его с проведением грандиозного спортивного мероприятия, а также с наступлением праздника Весны и традиционного Нового года китайского народа», - отмечается в сообщении.

Президент РТ выразил заинтересованность в импорте новых технологий и создании основ по производству «зелёной технологии» в Таджикистане, в особенности, электромобилей, солнечных батарей, строительстве и оснащении передовыми технологиями энергетических объектов Таджикистана.

Стороны также обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в направлении увеличения объёма экспорта, прежде всего, экологически чистой сельскохозяйственной продукции Таджикистана в Китай, дальнейшего развития отношений в секторах транспорта и логистики.

Эмомали Рахмон выразил благодарность китайской стороне за оказание материальной помощи в виде вакцины против коронавируса в период пандемии.

Президент пригласил Си Цзиньпина посетить Таджикистан с официальным визитом, приглашение китайский лидер принял.

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