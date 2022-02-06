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Бердымухамедов и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине

CentralAsia (TM) -  5 февраля в Пекине прошли переговоры президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с его китайским коллегой Си Цзиньпином, сообщает внешнеполитическое ведомство КНР.

Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Китай – самые искренние и надёжные друзья и партнёры. Благодаря совместным усилиям двух стран, сотрудничество в последние годы достигло значительного прогресса, особенно в области нефти и газа.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан готов работать с Китаем по вопросам увеличения объёмов поставок природного газа посредством строительства 4-й трубопроводной линии – Центральная Азия-Китай.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что за 30 лет установления дипотношений, партнёрство между двумя странами достигло значительных успехов, подчеркнув, что сотрудничество в области природного газа эффективно способствует экономическому и социальному развитию двух стран и имеет широкие перспективы.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны выразили необходимость дальнейшей активизации партнёрства, в таких перспективных сферах, как газовый сектор, торговля, транспорт, современные телекоммуникационные технологии, цифровая экономика, космонавтика и другие.

По окончании визита в Китайскую Народную Республику кортеж Президента Туркменистана выехал в Международный аэропорт Пекина, откуда глава государства вылетел на Родину.

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