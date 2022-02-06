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Китай отправит в Туркменистан 5 миллионов доз вакцины от коронавируса

CentralAsia (TM) -  5 миллионов доз вакцины от коронавируса собственного производства отправит Китай Туркменистану. Поставка препаратов в числе других вопросов обсуждалась сегодня в ходе переговоров лидеров двух государств в Пекине, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

«Решение китайской стороны о предоставлении Туркменистану 5 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции стало очередным символом дружественных отношений между Туркменистаном и Китаем», – говорится в сообщении.

В прошлом месяце на саммите «Центральная Азия – Китай» китайский лидер предложил центральноазиатским коллегам поставить 50 миллионов доз вакцины от коронавируса в 2022 году и передать технологию производства этих препаратов.

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