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В ООН сообщили об активном развитии ядерной и ракетной программ КНДР в 2021 году - СМИ

CentralAsia (CA) -  Северная Корея на протяжении всего прошлого года продолжала развитие программ в области ядерного оружия и баллистических ракет, а кибератаки на криптовалютные биржи стали для Пхеньяна важным источником дохода. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выдержки их конфиденциального доклада ООН.

Доклад был подготовлен независимыми наблюдателями за действием санкций в отношении КНДР. 4 февраля его представили профильному комитету Совбеза ООН.

«Хотя сообщений о ядерных испытаниях или пусках МБР (межконтинентальных баллистических ракет — прим.ред.) не поступало, КНДР продолжала развивать свои возможности по производству ядерных расщепляющихся материалов», — сказано в докладе.

Согласно выдержкам из доклада, КНДР «продолжала искать материалы, технологии и ноу-хау за рубежом», необходимые для развития инфраструктуры ядерных и баллистических ракет. Пхеньян «заметно ускорил» ракетные испытания, указывает издание.

Независимые наблюдатели также подсчитали, что в период с 2020 по середину 2021 года в результате кибератак из КНДР как минимум с трех криптовалютных бирж в Северной Америке, Европе, а также Азии было похищено более $50 млн.

Помимо этого, в докладе говорится, что продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в КНДР, что может быть следствием коронавирусных ограничений в стране.

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