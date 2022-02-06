В Китае из-за COVID-19 граждан закрыли на карантин в супермаркете (видео)

CentralAsia (CA) - В Китае местных жителей заперли в супермаркете из-за COVID-19. У одного из посетителей оказался положительный результат на инфекцию. Видео с места событий очевидцы опубликовали соцсетях.

В Китае из-за начавшейся Олимпиады действуют жесткие ограничительные меры. В одном из супермаркетов страны людей посадили на карантин прямо в помещении магазина. Китайцы вынуждены спать между торговыми рядами, там же принимать пищу и ходить в туалет.

Ранее в Китае в похожую ситуацию попали сотрудники из офисного здания. Их закрыли из-за одного положительного результата теста на COVID-19. Всем работникам пришлось пройти тестирование прямо в офисе, на это время людям даже привезли постельное белье.