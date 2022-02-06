В Алматы отменят «оранжевый» уровень угрозы терроризма

CentralAsia (KZ) - Высокий - «оранжевый» - уровень террористической опасности отменяется с 7 февраля в Жамбылской и Алма-Атинской областях Казахстана, сообщил республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Ранее в воскресенье об отмене "оранжевого" уровня террористической опасности в Алма-Ате с 7 февраля сообщил антитеррористический штаб города.

"Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 0.00 7 февраля текущего года отменяется действие высокого "оранжевого" уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей", - говорится в сообщении республиканского штаба.

Согласно сообщению, данное решение принято в связи со стабилизацией ситуации в указанных регионах. "Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы", - отмечается в сообщении.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. 19 января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

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