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Граждане Узбекистана лидируют по количеству оформленных патентов на работу в России

CentralAsia (UZ) -  Больше половины из всех оформленных в прошлом году в России патентов на работу приходится на граждан Узбекистана. Это следует из показателей МВД РФ по миграционной ситуации, передает ТАСС.

Так, согласно данным ведомства, всего за январь - декабрь 2021 года оформлено 2 221 826 патентов на работу, из них гражданами Узбекистана - 1 316 569, гражданами Таджикистана - почти 787 тыс. и гражданами Азербайджана - почти 65 тыс. Кроме того, патенты оформили граждане Украины (37 тыс.) и Молдавии (17 тыс.).

В 2021 году почти в два раза выросло число оформленных патентов на работу для мигрантов в РФ. Кроме того, в прошлом году также увеличилось число оформленных разрешений на работу иностранным гражданам. Всего в 2021 году в МВД России поступило 1 673 342 уведомления о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами, которые осуществляют трудовую деятельность на территории страны.

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