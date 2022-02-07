В Казахстане за сутки выявили свыше 3,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1146;
- город Нур-Султан — 366;
- Павлодарская область — 345;
- Костанайская область — 298;
- Карагандинская область — 295;
- Акмолинская область — 288;
- Северо-Казахстанская область — 274;
- Алматинская область — 195;
- Западно-Казахстанская область — 110;
- Восточно-Казахстанская область — 109;
- Актюбинская область — 66;
- Жамбылская область — 61;
- Атырауская область — 32;
- Кызылординская область — 20;
- город Шымкент — 19;
- Мангистауская область — 15;
- Туркестанская область — 14.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 274 тыс. 607 заболевших коронавирусом.