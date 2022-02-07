В Казахстане за сутки выявили свыше 3,6 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 653 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1146;

- город Нур-Султан — 366;

- Павлодарская область — 345;

- Костанайская область — 298;

- Карагандинская область — 295;

- Акмолинская область — 288;

- Северо-Казахстанская область — 274;

- Алматинская область — 195;

- Западно-Казахстанская область — 110;

- Восточно-Казахстанская область — 109;

- Актюбинская область — 66;

- Жамбылская область — 61;

- Атырауская область — 32;

- Кызылординская область — 20;

- город Шымкент — 19;

- Мангистауская область — 15;

- Туркестанская область — 14.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 274 тыс. 607 заболевших коронавирусом.

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