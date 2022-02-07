В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 19 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.
Среди умерших от коронавируса за сутки 5 февраля у 16 человек был положительный результат теста на коронавирус, у трех человек - пневмония с признаками коронавируса при отрицательном ПЦР.
На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 тыс. 515 человек (94 тыс. 327 КВИ+ и 1 тыс. 188 КВИ-), из них в стационарах находится 9 тыс. 897 пациентов, на амбулаторном уровне – 85 тыс. 618 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 453 пациента;
- в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов;
- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.
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