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В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 19 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки, передает оперативный штаб.

Среди умерших от коронавируса за сутки 5 февраля у 16 человек был положительный результат теста на коронавирус, у трех человек - пневмония с признаками коронавируса при отрицательном ПЦР.

На 7 февраля лечение от КВИ продолжают получать 95 тыс. 515 человек (94 тыс. 327 КВИ+ и 1 тыс. 188 КВИ-), из них в стационарах находится 9 тыс. 897 пациентов, на амбулаторном уровне – 85 тыс. 618 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 453 пациента;

- в состоянии крайней степени тяжести – 155 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 96 пациентов.

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Коронавирус в Казахстане
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