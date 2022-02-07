Интерпол задержал женщину из Узбекистана, вывозившую девушек в ОАЭ для занятий проституцией

- Узбекистан, происшествия
- 9:43, 07 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Из Объединенных Арабских Эмиратов депортирована гражданка Узбекистана, находившаяся в розыске по обвинению в торговле с людьми. Об этом сообщило Центральное национальное бюро Интерпола в Узбекистане.
По данным Бюро, с 2013 года она находилась в международном розыске по каналам Интерпола. Ее задержали спустя 9 лет.
Сообщается, что женщина обещала девушкам хорошо оплачиваемую работу и вывозила их в ОАЭ. Там она отбирала у них паспорта и заставляла заниматься проституцией.
Благодаря проведенным переговорам и совместным оперативным действиям сотрудников НЦБ Интерпола и УУР УВД Бухарской области разыскиваемая была задержана правоохранительными органами ОАЭ и депортирована в Узбекистан.
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