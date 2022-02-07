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В школах Узбекистана начались занятия в традиционном формате

CentralAsia (UZ) -  С понедельника, 7 февраля, в Узбекистане общеобразовательные школы вернулись к традиционному обучению.

В школе все учителя и ученики обязаны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться антисептиком и следовать правилам личной гигиены.

Представители администрации школ должны строго контролировать весь процесс обучения.

Занятия организуются на основе текущего расписания по классам.

Как сообщалось ранее, в случае увеличения числа заболевших в общеобразовательной школе, Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья имеет право принимать решения, прямо ограничивающие традиционный образовательный процесс в данном учебном заведении.

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