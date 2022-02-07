экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Невролог рассказала о первых признаках болезни Альцгеймера у молодежи
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

«Раньше эта патология достаточно редко встречалась у молодежи, но в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста», — отметила врач.

По словам невролога, развитие этого заболевания ученые связывают с накоплением и отложением белка амилоида, который приводит к нарушению функций синапсов и гибели нейронов. «Он образует бляшки внутри клеток мозга, что значительно нарушает функции головного мозга», - сказала она.

Коротина отметила, что провалы в памяти возникают уже на ранних стадиях развития этого недуга, однако наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия.

«Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — пояснила специалист.

Наиболее ярко болезнь Альцгеймера проявляется при выполнении многозадачной работы. Человек начинается испытывать трудности с памятью, мышлением и вниманием, поэтому не в состоянии выполнить определенные задания, отметила врач.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, нейродегенеративное заболевание, состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.

Ранее исследователи из Университета Эдита Коуэна установили, что ежедневное потребление кофе снижает риск развития легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане при получении взятки в $50 тысяч задержан замхокима одного из районов
  • Президент Узбекистана высмеял знания математики главы комитета по автодорогам (видео)
  • Бывшего заместителя главы КНБ Казахстана Егоржина арестовали по делу о госизмене


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com