Невролог рассказала о первых признаках болезни Альцгеймера у молодежи

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CentralAsia (CA) - Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом в интервью «Пятому каналу» рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.

«Раньше эта патология достаточно редко встречалась у молодежи, но в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста», — отметила врач.

По словам невролога, развитие этого заболевания ученые связывают с накоплением и отложением белка амилоида, который приводит к нарушению функций синапсов и гибели нейронов. «Он образует бляшки внутри клеток мозга, что значительно нарушает функции головного мозга», - сказала она.

Коротина отметила, что провалы в памяти возникают уже на ранних стадиях развития этого недуга, однако наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия.

«Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак», — пояснила специалист.

Наиболее ярко болезнь Альцгеймера проявляется при выполнении многозадачной работы. Человек начинается испытывать трудности с памятью, мышлением и вниманием, поэтому не в состоянии выполнить определенные задания, отметила врач.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, нейродегенеративное заболевание, состояния, при котором головной мозг перестает выполнять свои функции должным образом. Болезнь Альцгеймера вызывает проблемы с памятью, мышлением и поведением. Как правило, она обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера — редкая форма заболевания.

Ранее исследователи из Университета Эдита Коуэна установили, что ежедневное потребление кофе снижает риск развития легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.