Роналду стал первым в мире человеком с 400 млн подписчиков в Instagram

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CentralAsia (CA) - Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в социальной сети Instagram.

Количество подписчиков 37-летнего форварда достигло отметки в 400 млн. Это абсолютный рекорд среди всего населения планеты. Большее количество подписчиков сейчас только у аккаунта самой социальной сети - 469 млн.

Ближайшие конкуренты футболиста по количеству подписчиков - американская модель Кайли Дженнер (308 млн) и аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси (306 млн).