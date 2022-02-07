В Узбекистане выявлено 832 случая COVID-19 и 134 коронавирусной пневмонии

- Узбекистан, общество
- 11:58, 07 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - За воскресенье, 6 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 2296 28. В течение прошедших суток зафиксированы 832 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав РУз.
Также у 134 человек диагностирована пневмония.
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1586 летальных исходов).
За день выздоровели 466 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 212 649).
На лечении находятся 15393 больных COVID-19.
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