В Узбекистане выявлено 832 случая COVID-19 и 134 коронавирусной пневмонии

CentralAsia (UZ) - За воскресенье, 6 февраля, в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 2296 28. В течение прошедших суток зафиксированы 832 новых случая коронавируса, сообщает Минздрав РУз.

Также у 134 человек диагностирована пневмония.

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1586 летальных исходов).

За день выздоровели 466 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 212 649).

На лечении находятся 15393 больных COVID-19.