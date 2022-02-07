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Бывшего заместителя главы КНБ Казахстана Егоржина арестовали по делу о госизмене

CentralAsia (KZ) -  Суд в Казахстане арестовал бывшего заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Даулета Ергожина по делу о госизмене на фоне беспорядков, которые охватили страну в начале января. Об этом сообщает КазТАГ.

Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».

Ранее сообщалось об аресте бывшего главы КНБ Казахстана Карима Масимова и его заместителя Ануара Садыкулова. Их подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти. Согласно действующему в стране законодательству, Масимову грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

После отставки и ареста бывшего начальства комитет национальной безопасности Казахстана приступил к работе по переформатированию своей деятельности.

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