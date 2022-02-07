Туркменистан и Китай проведут переговоры по цене на газ

CentralAsia (TM) - Туркменистану и Китаю необходимо начать переговоры по цене на природный газ, который будет поставляться по четвёртой ветке газопровода. Об этом заявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшихся сегодня в Пекине переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Туркменпортал.

В ходе встречи стороны достигли договорённости по проекту строительства новой ветки газопровода, поручив Туркмено-китайскому и Китайско-туркменскому комитетам по сотрудничеству провести соответствующую совместную работу в данном направлении.

«В процессе будущего взаимодействия по реализации проекта строительства четвёртой линии необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ», – сказал президент Туркменистана.

Мировые цены на энергоносители, особенно на нефть и природный газ, резко выросли и продолжают расти в последние месяцы. По данным Wood Mackenzie, цена природного газа, поставляемого Туркменистаном в Китай, в январе прошлого года составляла 192 доллара за тысячу кубометров, а в июле цена выросла до 238 долларов. Данные о цене на туркменское голубое топливо за август-январь в настоящее время не обнародованы.

В ходе встречи туркменский лидер вновь подчеркнул готовность к обсуждению конкретных вопросов по увеличению поставок туркменского природного газа в КНР путём строительства четвёртой ветки газопровода Туркменистан – Китай.

Бердымухамедов также подчеркнул необходимость определения объёмов газа, которые предполагается экспортировать в Китай, а также проанализировать возможности модернизации второй очереди газового месторождения «Галкыныш» – основной ресурсной базы для поставок природного газа в Китай по четвёртой линии (D).

По его словам, одним из главных вопросов здесь является создание на территории Туркменистана производственной и газотранспортной базы, которая обеспечит поставки "голубого топлива" по четвёртой ветке.

«Я верю, что в ближайшее время наши специалисты начнут обсуждать вопросы строительства предприятия по очистке газа от серы, компрессорных станций и газопровода от месторождения «Галкыныш» до границы соседнего государства», — сказал Президент Туркменистана.

Бердымухамедов отметил, что по достижении двусторонних договорённостей туркменская сторона может рассмотреть вопрос об участии китайской компании в разработке второй фазы месторождения «Галкыныш» за счёт прямых инвестиций КНР.

«Возврат этих инвестиций будет осуществляться поставками туркменского природного газа», – сказал глава Туркменистана.

Тем временем Китай наращивает сотрудничество в газовой отрасли и с Россией тоже. «Газпром» и CNPC в пятницу в ходе визита в Пекин Президента России Владимира Путина подписали 25-летний контракт на поставку 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока в Китай.

Магистральный газопровод Туркменистан – Китай включает в себя три параллельных линии (А, В и С), пролегающих по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Основной объём поставок газа в КНР – 35-40 миллиардов кубометров в год – обеспечивает Туркменистан. Природный газ поступает в 25 провинций КНР и особый административный район Гонконг. Всего со времени эксплуатации этого газопровода в Поднебесную было экспортировано свыше 320 миллиардов кубометров туркменского газа.

Потребление газа в Китае растёт. Согласно достигнутым ранее договорённостям, поставки туркменского природного газа в Китай должны увеличиться до 65 миллиардов кубометров в год после ввода четвёртой ветки газопровода.

Маршрут 4-й линии будет проложен от границы Туркменистана по территории Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Она предназначена для подачи газа в южную и центральную часть Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая. Её протяжённость — около 1000 км, пропускная способность — 30 миллиардов кубометров газа в год. Общая стоимость проекта – 6,7 миллиарда долларов США.