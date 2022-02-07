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Российский блогер, задержанный в Узбекистане из-за дрона, освобожден из-под домашнего ареста
Продолжение: Агентство «Узавиации»: Дрон российского блогера не входит в список разрешенныхПредыстория: Российского блогера задержали в Узбекистане из-за дрона

CentralAsia (UZ) -  Российский тревел-блогер Максим Лымарь, задержанный в аэропорту Бухары за попытку вывоза незарегистрированного беспилотного летательного аппарата, освобожден из-под домашнего ареста. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России в Узбекистане.

9 февраля блогер планирует вернуться в Новосибирск, отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 2 февраля Максим Лымарь был задержан в аэропорту Бухары из-за дрона в багаже, а после помещен под домашний арест.

В Агентстве «Узавиация» заявили, что дрон российского путешественника не входит в список разрешенных беспилотных летательных аппаратов, и для его ввоза и использования на территории Узбекистана необходимо получить разрешение агентства «Узавиация».

Согласно действующему законодательству РУз, незаконный ввоз, сбыт, приобретение, хранение или использование беспилотных летательных аппаратов предусматривает наказание в виде лишения свободы до 3 лет.

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