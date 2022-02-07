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В Узбекистане при получении взятки в $50 тысяч задержан замхокима одного из районов

CentralAsia (UZ) -  При получении взятки в $50 тысяч задержан замхокима Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана.

По официальной информации, в сентябре прошлого года заместитель хокима Миришкорского района по вопросам махалли и поддержки семьи У. Яхшиев пообещал гражданину выделить земельный участок, требуя за это $80 тысяч.

5 февраля его задержали при получении взятки в размере $50 тысяч. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры РУз Хаёт Шамсутдинов.

Против чиновника возбуждено уголовное дело по статьям 168 (Мошенничество) и 28, 211 (Дача взятки) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.

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