Президент Турции Эрдоган пойдет на третий президентский срок

CentralAsia (CA) - Нынешний президент Турции Тайип Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на президентских выборах в 2023 году. Об этом заявил в Твитере глава входящей в альянс Партии Национального движения Девлет Бахчели.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия национального движения (ПНД) ранее сформировали "Альянс народа".

«Наш кандидат в президенты ясен, это Реджеп Тайип Эрдоган. Я верю, что господин Эрдоган победит с большим отрывом на выборах в июне 2023 года, и "Альянс народа" также одержит новую победу», - отметил Бахчели.

Заявив, что некоторые круги уже начали свою «темную пропаганду, подкрепленную враждебностью» о том, что президент Эрдоган больше не будет кандидатом, Бахчели подчеркнул, что это утверждение не имеет юридической и конституционной основы и объективной реальности.

«Эрдоган является первым президентом системы президентского правления, и нет никаких препятствий для того, чтобы он снова стал кандидатом. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать необходимые юридические приготовления, чтобы Президент мог быть избран как минимум на три срока, и мы добьемся этого»,- добавил Бахчели.

Тайип Эрдоган находится у власти с 2003 года (сначала в качестве премьер-министра).

В августе 2014 года победил на президентских выборах, набрав 51,8% голосов (первые прямые выборы президента в стране).

В предыдущих досрочных президентских выборах в 2018 году Эрдоган одержал победу уже в первом туре президентских выборов, заручившись поддержкой свыше 52,5% избирателей.

В результате парламентских выборов, прошедших одновременно с выборами президента, большинство депутатских мандатов в парламент получил набравший 53,6% "Альянс народа", сформированный Партией национального движения и правящей Партией справедливости и развития.