ГТК Узбекистана сообщил о нескольких попытках контрабанды оружия из соседних стран

CentralAsia (UZ) - В Ташкентской и Ферганской областях узбекские таможенники пресекли незаконный ввоз оружия и боеприпасов. В пресс-службе ГТК Узбекистана не уточнили даты инцидентов.

По данным таможенного комитета РУз, на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» (на границе с Казахстаном) в ходе таможенного досмотра автомобиля Toyota Land Cruiser было установлено, что в автомобиле имелся один пневматический пистолет, два газовых баллона для пневматических пистолетов и 310 единиц пуль для пневматического оружия.

Другой случай был выявлен при досмотре автомобиля, прибывшего на территорию приграничного таможенного поста «С.Наджимов», Ташкентского областного таможенного управления. Внутри пылесоса находившегося в багажнике автомобиля находились сокрытые от таможенного контроля один пневматический пистолет и 243 единицы пуль для пневматического пистолета.

Очередной случай выявлен на приграничном таможенном посту «Аэропорт Фергана» Ферганского областного таможенного управления. Внимание таможенников привлекло беспокойное поведение гражданина Д.Ж., пересекавшего таможенную границу через «зеленый» коридор.

В результате проведенного углубленного таможенного контроля выяснилось, что в багаже пассажира находились сокрытые от таможенного контроля два охотничьих ружья 12 калибра без соответствующих документов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.