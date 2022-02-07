экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ГТК Узбекистана сообщил о нескольких попытках контрабанды оружия из соседних стран

CentralAsia (UZ) -  В Ташкентской и Ферганской областях узбекские таможенники пресекли незаконный ввоз оружия и боеприпасов. В пресс-службе ГТК Узбекистана не уточнили даты инцидентов.

По данным таможенного комитета РУз, на приграничном таможенном посту «Гишткуприк» (на границе с Казахстаном) в ходе таможенного досмотра автомобиля Toyota Land Cruiser было установлено, что в автомобиле имелся один пневматический пистолет, два газовых баллона для пневматических пистолетов и 310 единиц пуль для пневматического оружия.

Другой случай был выявлен при досмотре автомобиля, прибывшего на территорию приграничного таможенного поста «С.Наджимов», Ташкентского областного таможенного управления. Внутри пылесоса находившегося в багажнике автомобиля находились сокрытые от таможенного контроля один пневматический пистолет и 243 единицы пуль для пневматического пистолета.

Очередной случай выявлен на приграничном таможенном посту «Аэропорт Фергана» Ферганского областного таможенного управления. Внимание таможенников привлекло беспокойное поведение гражданина Д.Ж., пересекавшего таможенную границу через «зеленый» коридор.

В результате проведенного углубленного таможенного контроля выяснилось, что в багаже пассажира находились сокрытые от таможенного контроля два охотничьих ружья 12 калибра без соответствующих документов.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки и следственные действия.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Астероид размером с футбольное поле приблизится к Земле 8 февраля, - NASA
  • Российский блогер, задержанный в Узбекистане из-за дрона, освобожден из-под домашнего ареста
  • В Алматы отменят «оранжевый» уровень угрозы терроризма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com