В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с середины рабочей недели ожидается потепление до +20 градусов, сообщает Узгидромет.

9 февраля по территории Узбекистана осадки по большей части территории прекратятся, лишь по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром местами возможны пройдут небольшие осадки (дождь, снег). Слабые морозы в ночные часы сохранятся, а днем температура воздуха начнет немного повышаться до 7-10о тепла.

По данным синоптиков, с середины недели на территорию Узбекистана осуществится вынос очень теплого воздуха из юга.

Ожидается погода без осадков, температура воздуха превысит нормальные значения, и к концу недели составит днем +12…+15 градусов, по югу — +18…+20 градусов тепла.

Большую часть недели в ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы.

7-8 февраля по горным районам республики сохраняется лавиноопасность.