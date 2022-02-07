В Узбекистане ожидается потепление до +20 градусов

- Узбекистан, погода
- 15:50, 07 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с середины рабочей недели ожидается потепление до +20 градусов, сообщает Узгидромет.
9 февраля по территории Узбекистана осадки по большей части территории прекратятся, лишь по Ташкентской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областям ночью и утром местами возможны пройдут небольшие осадки (дождь, снег). Слабые морозы в ночные часы сохранятся, а днем температура воздуха начнет немного повышаться до 7-10о тепла.
По данным синоптиков, с середины недели на территорию Узбекистана осуществится вынос очень теплого воздуха из юга.
Ожидается погода без осадков, температура воздуха превысит нормальные значения, и к концу недели составит днем +12…+15 градусов, по югу — +18…+20 градусов тепла.
Большую часть недели в ночные и утренние часы будут наблюдаться туманы.
7-8 февраля по горным районам республики сохраняется лавиноопасность.