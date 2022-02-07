В Таджикистане за сутки выявили 3 новых случая заражения COVID-19

- Таджикистан, общество
- 15:54, 07 февраля 2022
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CentralAsia (TJ) - За последние сутки официально в Таджикистане выявили три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Минздраве страны.
Число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 7 человек.
Последние данные Минздрава публиковал 3 февраля, тогда количество зараженных составляло 4 человека. После 3 февраля и до сегодняшнего дня данные на сайте ведомства не обновлялись.
О новых случаях заражения коронавирусом в стране Минздрав страны объявил 21 января.
В целом с начала пандемии по данным министерства - 17 тыс. 347 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 195.
Официальное количество смертельных случаев не меняется уже много месяцев и составляет 124 человека.
В Таджикистане продолжается кампания по иммунизации взрослого населения против коронавируса. По состоянию на 1 февраля в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн. 594 тыс. 703 человек (79,7% от общего числа населения страны).
Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн. 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны, или 67,7%.