В Таджикистане за сутки выявили 3 новых случая заражения COVID-19

CentralAsia (TJ) - За последние сутки официально в Таджикистане выявили три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Минздраве страны.

Число вылечившихся от коронавируса за сутки составило 7 человек.

Последние данные Минздрава публиковал 3 февраля, тогда количество зараженных составляло 4 человека. После 3 февраля и до сегодняшнего дня данные на сайте ведомства не обновлялись.

О новых случаях заражения коронавирусом в стране Минздрав страны объявил 21 января.

В целом с начала пандемии по данным министерства - 17 тыс. 347 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 195.

Официальное количество смертельных случаев не меняется уже много месяцев и составляет 124 человека.

В Таджикистане продолжается кампания по иммунизации взрослого населения против коронавируса. По состоянию на 1 февраля в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн. 594 тыс. 703 человек (79,7% от общего числа населения страны).

Вторую дозу вакцины к этой дате получили 3 млн. 902 тыс. 269 из числа взрослого населения страны, или 67,7%.

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