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Туркменистан и Таджикистан заключили соглашение о поставках неограниченных объемов сжиженного газа

CentralAsia (TM) -  Таджикистан расширит список импортеров сжиженного газа. К основным поставщикам топлива, России и Казахстану, добавится Туркменистан. Об этом 1 февраля сообщил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума, передают туркменские СМИ.

Недавно страны заключили соглашение, по которому Таджикистан сможет получить неограниченный объем сжиженного газа.

Министр Таджикистана также сообщил, что в 2021 году республика уже получила 5 тысяч тонн туркменского сжиженного газа.

Всего Таджикистан импортировал 410 тысяч тонн топлива, 360 тысяч тонн из которых ввезли из Казахстана. Остальной объем сжиженного газа поступил из России.

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