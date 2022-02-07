Токаев подписал закон о лишении Назарбаева председательства в Совбезе и АНК

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о лишении первого президента Нурсултана Назарбаева возможности пожизненно возглавлять Совет безопасности и Ассамблею народа Казахстана, сообщает Orda.kz,

Закон включает поправки, отменяющие согласование с Елбасы вопросы внешней и внутренней политики.

Назарбаев может только выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета и быть почетным сенатором.

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