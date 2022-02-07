экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В 2021 году Узбекистан больше всего импортировал машины и транспортное оборудование из Китая

CentralAsia (UZ) -  По итогам прошлого года в структуре импорта машины и транспортное оборудование достиг 8252,7 миллиона долларов США и увеличился по сравнению с 2020 годом на 3,8 процента, сообщает Госкомстат Узбекистана.

По данным статистического ведомства РУз, в целом удельный вес импорта машин и транспортного оборудования в общем объеме составил 32,4 процента.

Данная категория импорта увеличилась на 298,4 миллиона долларов. Большая часть поставок этих товаров в Узбекистан приходится на КНР — 2725,2 миллиона долларов (33 процента), Республику Корея — 1246,3 миллиона долларов (15,1 процента) и Россию — 894 миллиона долларов (10,8 процента).

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Узбекистане импорт товаров и услуг достиг 25461 миллиона долларов США.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Президент Узбекистана высмеял знания математики главы комитета по автодорогам (видео)
  • Эмомали Рахмон провел в Пекине встречу с Си Цзиньпином
  • Токаев подписал закон о лишении Назарбаева председательства в Совбезе и АНК


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com