В 2021 году Узбекистан больше всего импортировал машины и транспортное оборудование из Китая

CentralAsia (UZ) - По итогам прошлого года в структуре импорта машины и транспортное оборудование достиг 8252,7 миллиона долларов США и увеличился по сравнению с 2020 годом на 3,8 процента, сообщает Госкомстат Узбекистана.

По данным статистического ведомства РУз, в целом удельный вес импорта машин и транспортного оборудования в общем объеме составил 32,4 процента.

Данная категория импорта увеличилась на 298,4 миллиона долларов. Большая часть поставок этих товаров в Узбекистан приходится на КНР — 2725,2 миллиона долларов (33 процента), Республику Корея — 1246,3 миллиона долларов (15,1 процента) и Россию — 894 миллиона долларов (10,8 процента).

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Узбекистане импорт товаров и услуг достиг 25461 миллиона долларов США.