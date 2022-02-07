В аэропорту Москва задержали 16-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в убийстве

CentralAsia (UZ) - Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 16-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в убийстве, сообщают правоохранительные органы Москвы.

Выяснилось, что злоумышленник пытался сбежать на родину в Узбекистан, но прямо перед вылетом его задержали. За день до попытки побега молодой человек нанес ножевые ранения 29-летнему мужчине в подъезде дома на севере Москвы. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник после преступления скрылся с места.

Рядом с телом мужчины нашли ряд улик, указывающих на личность убийцы. Среди них - нож с отпечатками пальцев, шприц и записка. Кроме того, момент убийства мог попасть на камеры видеонаблюдения.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.