В аэропорту Москва задержали 16-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в убийстве

- Узбекистан, происшествия
- 17:56, 07 февраля 2022
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CentralAsia (UZ) - Сотрудники аэропорта Шереметьево задержали 16-летнего уроженца Узбекистана, подозреваемого в убийстве, сообщают правоохранительные органы Москвы.
Выяснилось, что злоумышленник пытался сбежать на родину в Узбекистан, но прямо перед вылетом его задержали. За день до попытки побега молодой человек нанес ножевые ранения 29-летнему мужчине в подъезде дома на севере Москвы. Пострадавший скончался на месте. Злоумышленник после преступления скрылся с места.
Рядом с телом мужчины нашли ряд улик, указывающих на личность убийцы. Среди них - нож с отпечатками пальцев, шприц и записка. Кроме того, момент убийства мог попасть на камеры видеонаблюдения.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.
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