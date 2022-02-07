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В Узбекистане отменят монополию на поставку электроэнергии

CentralAsia (UZ) -  Рынки энергоресурсов и природного газа в Узбекистане будут либерализованы с установлением гарантий социальной защиты. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиеева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

В рамках утвержденной на 2022 год Госпрограммы, вводятся новые социальные нормы потребления для привлечения большего объема частных инвестиций в энергетический сектор и защиты малоимущих.

К апрелю будет разработан проект постановления президента, направленный на формирование здоровой конкурентной среды в сфере энергетики, создание равных возможностей для всех участников и внедрение прозрачных механизмов ценообразования.

Таким образом, монополия на поставку электроэнергии будет отменена, а в отрасли будут внедрены рыночные механизмы с установлением гарантий социальной защиты.

Предусмотрено образовать отдельное акционерное общество, выполняющее функцию единого покупателя. С этой целью АО «Национальные электрические сети Узбекистана» будет освобождено от эксплуатации магистральных электрических сетей и наделено функцией «единого покупателя».

Наряду с этим, будет создан независимый орган регулирования конкурентного рынка электроэнергии и природного газа, предприятие, выступающее в качестве единого покупателя, а также Национальный диспетчерский центр.

Согласно Госпрограмме, на основе изучения международного опыта, в правительство будут внесены предложения по введению социальных норм потребления энергоресурсов к апрелю 2022 года для защиты малообеспеченного населения.

Кроме того, будет разработана новая редакция проекта Закона «Об электроэнергетике» (до сентября 2022 года) и проекта Закона «О природном газе» (до октября 2022 года), а также проекта постановления правительства об утверждении Сетевого кодекса (до июня 2022 года).

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